Vize yasağı yarın başlıyor!
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında krize neden olan vize yasağı ile ilgili yeni açıklama geldi. Yasak kapsamında ABD'den Türkiye'ye gelen yolcularai sınır kapılarında bu gece 22.00'den sonra vize verilmeyecek.
ABD’den Türkiye’ye gelen yolculara , sınır kapılarında bu gece 22.00'den sonra vize verilmeyecek. Transit olarak Türkiye’ye gelen ABD vatandaşlarına ise yarın akşam 22.00’dan sonra Türkiye’ye giriş vizesi verilmeyecek.Yarın akşam saat 22.00’de yasak tam anlamıyla başlayacak ve hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek.
Sınır kapılarına konulan ve gelen Turistlerin kolaylıkla vize almasına yardım eden elektronik vize kioskları, durduruldu. Gelen turistler sınır kapılarında bulunan vize masalarından işlemlerini yaptıracak.
ABD’nin, Türkiye’den yapılan vize başvurularının askıya alma kararının yürürlüğe girmesinin ardından, bundan sporcularda etkilenecek. Yasağın yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye’ye gelecek sporcularda şu an itibariyle vize alamayacak.
TRT
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