Volkan'a şok! 1. kaleci imzaya geliyor
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan sarı-lacivertliler Volkan Demirel'in yerine yeni bir isimle el sıkışıyor.
Fenerbahçe'nin yeni sezonda kalesini Kevin Trapp koruyacak.
HÜRRİYET
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