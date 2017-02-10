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Volkan Babacan, Başakşehir'e imzayı attı

Volkan Babacan, Başakşehir'e imzayı attı.17494
  • Giriş : 10.02.2017 / 10:22:00

Başarılı kaleci Volkan Babacan, Başakşehir'e imzayı attı.

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Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Medipol Başakşehir'de imzalar atıldı. Tecrübeli kaleci Volkan Babacan 4 yıl daha takımda.

Babacan, 2014 yılında Başakşehir kulübüne transfer oldu. Boz Baykuşlar'ın başarılı file bekçisi toplamda takımı ile 95 maça çıktı ve kalesinde 88 gol görürken 39 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.

Volkan Babacan, aynı zamanda Milli Takım'da da 25 kez forma giydi.

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