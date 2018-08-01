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Volkan Babacan Fenerbahçe'ye geliyor

Volkan Babacan Fenerbahçe'ye geliyor.17494
  • Giriş : 01.08.2018 / 09:22:00

Başarılı file bekçisi Volkan Babacan Fenerbahçe'ye geliyor.

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Medipol Başakşehir'in kalesini koruyan Volkan Babacan için Fenerbahçeli yönetim harekete geçti. Görüşmeler devam ediyor.

Kara Kartal, Fabricio’nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’a transfer olmasının ardından yeni kaleci arayışlarına başlamıştı.

Bu doğrultuda; David Ospina ve Harun Tekin’le temas halinde bulunan Siyah-Beyazlılar’ın son olarak gündemine Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan’ı aldığı ortaya çıktı.

Kulübüyle 3 yıllık daha kontratı bulunan 29 yaşındaki file bekçisi için temaslara başlayan yönetimin, Başakşehir’le bu konuda bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Güneş yeşil ışık yaktı Başakşehir’de 4 sezondur görev yapan Babacan, uzun yıllardır A Milli Takım’ın da kalesini başarıyla koruyor.

Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş’in, tecrübeli file bekçisinin transferine yeşil ışık yaktığı bildirildi.

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