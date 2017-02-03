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Volkan Demirel'den Beşiktaş'a şok sözler

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a şok sözler.17167
  • Giriş : 03.02.2017 / 17:32:00

Fenerbahçe'de 2 kaptan Volkan Demirel ile Mehmet Topal toplantı yaptı.

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Kayserispor mücadelesi sonrası takımda bozulan moraller üzerine Volkan Demirel ile Mehmet Topal kritik bir toplantı yaptı. Volkan Demirel, toplantıda Beşiktaş ve takımı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Biz gerçekten bazılarının dediği gibi yeteneksiz ve beceriksiz oyuncular mıyız, yoksa Manchester United'ı yenen, Galatasaray ve Beşiktaş'a pozisyon vermeyen, Feyenoord'u her iki maçta da deviren bir takımın oyuncuları mıyız?

Adana'yı yenemedik, Kayseri'ye yenildik; yoksa bu muyuz? Bugün burada buna karar vermeliyiz, pazar günü hangi takımın sahada olacağını belirlemeliyiz.

Ben biliyorum ki biz yeteneksiz değiliz, aciz değiliz. Hala önümüzde üç kupa hedefi var ve biz bu hedeflerin hiçbirinden sapmadık.

Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da yenersek ve bunu ilk yapan takım olursak, her şeye yeniden başlarız.Bu fırsatı iyi kullanmalıyız."

Kaptanın büyük etki yapan bu konuşması üzerine tüm takım pazar günü zafer için söz verirken, "Beşiktaş'ı yeneceğiz" dediler.

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