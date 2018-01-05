Volkan Demirel'den Cenk Tosun açıklaması
Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin tecrübeli kaleci Volkan Demirel, Beşiktaş'tan İngiliz kulübü Everton'a transfer olan Cenk Tosun ile ilgili konuştu.
Volkan Demirel'in "Cenk hep bir tek sana gol atamadım derdi" şeklindeki açıklaması basın toplantısında gülüşmelere sebep oldu.
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel düzenlediği basın toplantısında Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında konuştu.
Demirel, "Cenk Tosun'u yakından tanıyorum. Türkiye için çok büyük bir transfer. 'Abi herkese gol attım, bir sana atamadım' derdi. İnşallah İngiltere'de her kaleciye gol atar" dedi.
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