Volkan Demirel'den derbi için flaş açıklama
Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan ve Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla eleştiri oklarının hedefi olan Volkan Demirel, çarpıcı itiraflarda bulundu.
Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Volkan Demirel'in, ""Ne yaptıysam bu takım için yaptım. Aynı pozisyon bugün de yaşansa yine gider itiraz ederim. Ben kaptanım tabii ki Fenerbahçe'nin haklarını koruyacağım" dediği belirtildi
Beşiktaş'la kupada oynanan derbi çoktan geride kaldı ama olaylı maç cezalarıyla ve yankılarıyla hala konuşuluyor. Bunlardan biri mücadelenin kilit adamlarından olan kaptan Volkan Demirel...
Sabah'ın haberine göre; derbide hakeme yaptığı aut itirazı sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gören tecrübeli file bekçisi, o gün yaptığı itirazın hala arkasında duruyor. 36 yaşındaki kalecinin takım arkadaşlarıyla zaman zaman yaptığı konuşmalarda hala kendisine haksız bir kart çıkarıldığını söylediği belitilirken, önceki gece oynanan Tottenham-Juventus maçındaki Buffon'un itirazlarını da örnek gösterdiği bildirildi.
KOCAMAN'A KIRGIN
Sarı-lacivertli kaleci yaptığı konuşmalarda şunları söyledi: "Ne yaptıysam bu takım için yaptım. Aynı pozisyon bugün de yaşansa yine gider itiraz ederim. Ben kaptanım tabii ki Fenerbahçe'nin haklarını koruyacağım."
Volkan'ın ayrıca teknik direktör Aykut Kocaman'ın maç sonu sözlerine de oldukça kırgın olduğu ifade edildi. Volkan'a moral vermeye çalışan arkadaşlarının da kaptandan takımı toparlamalarını istediği vurgulandı.
AYKUT HOCA NE DEMİŞTİ?
Aykut hoca, Beşiktaş derbisi sonrası kırmızı kart görmelerini eleştirerek "Hakem bizim kırmızı kartlarımızda yüzde yüz haklı. Oyuncularım ise yüzde yüz haksız. Onların cezasını ben keseceğim. Ben işimi yapacağım" demişti.
SABAH
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