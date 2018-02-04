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Volkan Demirel'den Dirar'a küfür iddiası!

Volkan Demirel'den Dirar'a küfür iddiası!.21742
  • Giriş : 04.02.2018 / 12:43:00

Fenerbahçe, iyi oynadığı bir maçta bireysel hatalar sonucunda yediği gollerle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

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Büyüyen Beşik

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’in, Nabil Dirar’ın kendi kalesine attığı gol sonrası takım arkadaşına küfür ettiği iddia edildi.

Ligde 20. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği’ni konuk eden sarı lacivertliler, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılırken zirve takibinde önemli bir puan kaybı yaşadı.

Maçın 45. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasına doğru açılan ortaya kafa vuruşu gerçekleştiren Dirar, Volkan Demirel’in kalesini boşalttığını görmeyince top ağlarla buluştu.

Bu pozisyonun ardından Volkan Demirel’in kalesine geçerken “Mal a.. ya” şeklinde küfür ettiği iddia edildi.

beİN Sports görüntülerine yansıyan bu anlar sosyal medyada gecenin konusu oldu.

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