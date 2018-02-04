Volkan Demirel'den Dirar'a küfür iddiası!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’in, Nabil Dirar’ın kendi kalesine attığı gol sonrası takım arkadaşına küfür ettiği iddia edildi.
Ligde 20. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği’ni konuk eden sarı lacivertliler, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılırken zirve takibinde önemli bir puan kaybı yaşadı.
Maçın 45. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasına doğru açılan ortaya kafa vuruşu gerçekleştiren Dirar, Volkan Demirel’in kalesini boşalttığını görmeyince top ağlarla buluştu.
Bu pozisyonun ardından Volkan Demirel’in kalesine geçerken “Mal a.. ya” şeklinde küfür ettiği iddia edildi.
beİN Sports görüntülerine yansıyan bu anlar sosyal medyada gecenin konusu oldu.
Skor
DİĞER HABERLER
Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı!
Atiker Konyaspor deplasmanına çıkan Medipol Başakşehir, sahadan bir puanla ayrıldı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'den tarihi gol!
Serie A'daki gururumuz Cengiz Ünder, Roma formasıyla ilk golünü Verona'ya attı.
Aykut Kocaman: Hakemler meydan okuyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçı sonrası hakemlere yüklendi.
Bir şok da Fenerbahçe'de! Berabere kaldılar
Fenerbahçe, rakibi Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak haftayı puan kaybıyla bitirdi.
Federasyondan Deniz Naki için açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu, Deniz Naki ile ilgili açıklama yaptı.
Şenol Güneş'ten iddialı şampiyonluk açıklaması
Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'ten iddialı bir açıklama geldi.