Volkan Demirel'den flaş Aykut Kocaman itirafı
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek oyun dışı kalan ve teknik direktör Aykut Kocaman'dan büyük tepki gören Volkan'dan açıklama geldi.
Beşiktaş derbisindeki kırmızısı yüzünden Aykut Kocaman tarafından defterden silindiği iddia edilen Volkan, deneyimli hoca ile buzları eritti. Kendisi hakkında sert ifadeler kullanan teknik patronuyla bir görüşme gerçekleştiren kaptan, hafta başında Kocaman’ın kapısını çalarak görüşmek istediğini belirtti.
KOCAMAN, oyuncusunun bu talebini geri çevirmezken, kaptan zirvede içini döktü. Daha sonra da takım arkadaşlarına şu itiraflarda bulundu: “Derdimi anlatma fırsatı bulduğum için rahatladım. İyi ki hocamla konuşmuşum. Eleştirilere kulak vermek gerek. Hocamın serzenişini haklı buldum ve konuyu kapattık.”
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