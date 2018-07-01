Volkan Demirel'den 'Muslera' paylaşımı
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel, Urugauy formasıyla Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen Fernando Muslera’yı tebrik etti.
Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda ülkesi Uruguay adına mücadele ediyor.
Son 16 turunda Portekiz’i 2-1 yenen Uruguay çeyrek finale yükselirken Fransa’nın rakibi olmayı başardı.
Fenerbahçe ile henüz sözleşme yenilemeyen Volkan Demirel, maçın ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla “Tebrikler kardeşim” yazarak Muslera’yı kutlayan ilk isimlerden oldu.
CEVAP VERDİ
Fernando Muslera da Volkan'ın paylaşımı sonrasında bir paylaşım yaptı ve "Teşekkürler abi" ifadelerini kullandı.
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