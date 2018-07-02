Volkan Demirel'den Muslera'ya mesaj!
Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Uruguay Milli Takımı'nın kalesini koruyan Galatasaraylı Muslera'yı tebrik etti.
Önceki akşam oynanan Uruguay – Portekiz eşleşmesinde Uruguay, Portekiz’i 2-1 mağlup ederek adını Çeyrek finale yazdırdı. Maçta oldukça başarılı bir performans sergileyen Galatasaray’ın yıldız kalecisi Fernando Muslera’ya sürpriz bir tebrik geldi. Yıllardır Fenerbahçe’nin kalesini koruyan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, maç sonu Muslera’yı tebrik etti.
Dünya Kupası Grup aşamasında 3'te 3 yapan Uruguay son 16'ya yükselmişti. Grup aşamalarında kalesinde gol görmeyen Uruguay'da en büyük pay sahibi Fernando Muslera'ydı. Dün son Avrupa şampiyonu Portekiz ile karşı karşıya gelen Uruguay 4. galibiyetini alarak Çeyrek Final'e yükseldi. Uruguay'ın Dünya Kupası'nı kazandığı 1950'den beri ilk kez 4 maç üst üste kazandı. Uruguay'ın başarısında büyük pay sahibi olan Muslera'ya bir tebrik de Volkan Demirel'den geldi.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve henüz yenilemeyen Volkan, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Muslera'yı tebrik etti. Tecrübeli kaleci "Tebrikler kardeşim" anlamına gelen "Congratulations Bro" ifadelerini kullandı.
CEVAP VERDİ
Fernando Muslera da Volkan'ın paylaşımı sonrasında bir paylaşım yaptı ve "Teşekkürler abi" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
İspanya elendi, ev sahibi Rusya çeyrek finalde!
2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, turnuvanın favorilerinden İspanya'yı saf dışı bıraktı
92. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 92. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu.
Edinson Cavani şov! Ronaldo veda etti!
2018 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile karşılaşan Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1
Messi'li Arjantin elendi, Fransa çeyrek finalde!
FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Fransa ile Arjantin karşılaştı ve dev maç gol yağmuruna sahne
Efsane isim, Şenol Güneş'e yardımcı oldu!
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti Hernandez, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevine getir
Guliyev 35 yıllık rekoru kırarak altına uzandı!
Milli atlet Ramil Guliyev, 18. Akdeniz Oyunları 200 metre finalinde rekor kırarak altın madalyaya ul