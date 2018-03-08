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Volkan Demirel derbi sonrası özür diledi

Volkan Demirel derbi sonrası özür diledi.21586
  • Giriş : 08.03.2018 / 08:44:00

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, derbi sonrası özür diledi.

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Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, teknik direktör Aykut Kocaman'dan özür diledi.

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz hafta perşembe günü Beşiktaş ile oynadığı kupa maçına kırmızı kartlar damga vurmuştu. Özellikle Volkan Demirel’in hakeme itirazdan oyundan atılması, Aykut Kocaman’ı fazlasıyla öfkelendirmişti.

Kocaman, hem derbinin ardından hem de Akhisar yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalarda, Volkan’a olan kızgınlığını net bir şekilde dile getirdi. Ancak ikili arasındaki buzlar, dün yapılan özel görüşmeyle eridi.

Tecrübeli file bekçisi, “Yaptığım harekette hatalıydım. Çok kritik bir dönemde takımı yalnız bıraktım” dedikten sonra Aykut Kocaman’dan özür diledi. Kocaman da öğrencisinin gerçekten üzgün olduğunu görerek bu özrü kabul etti. Böylece Yeni Malatya maçı öncesi yaşanan kaleci krizi de çözülmüş oldu. Cezasını tamamlayan Volkan Demirel, Kameni’den eldivenleri geri alacak

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