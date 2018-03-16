Volkan Demirel'e G.Saray derbisi uyarısı
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Volkan Demirel'e Fenrbahçe Tknik Direktörü Aykut Kocaman'dan uyarı geldi.
Kocaman, Galatasaray derbisi öncesi öğrencisiyle özel bir görüşme yaptı ve özel bir görev verdi. Başarılı teknik adam, “Maçta defansa sen komuta edeceksin. Duran toplarda, akan oyunda kısaacağı her pozisyonda onları sen yönlendireceksin. Arkadaşların saha içinde tribünleri değil, senin sesini duymalı. Ve her şeyden önemlisi sadece kendi işine bakacaksın. Sakın hakemlerle tartışmaya girme. Unutma, bu maçın telafisi olmayacak” uyarısında bulundu.
FANATİK
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