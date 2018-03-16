Facebook Twitter Rss

Volkan Demirel'e G.Saray derbisi uyarısı

Volkan Demirel'e G.Saray derbisi uyarısı.21586
  • Giriş : 16.03.2018 / 09:36:00

Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, Volkan Demirel'i uyardı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Volkan Demirel'e Fenrbahçe Tknik Direktörü Aykut Kocaman'dan uyarı geldi.

Kocaman, Galatasaray derbisi öncesi öğrencisiyle özel bir görüşme yaptı ve özel bir görev verdi. Başarılı teknik adam, “Maçta defansa sen komuta edeceksin. Duran toplarda, akan oyunda kısaacağı her pozisyonda onları sen yönlendireceksin. Arkadaşların saha içinde tribünleri değil, senin sesini duymalı. Ve her şeyden önemlisi sadece kendi işine bakacaksın. Sakın hakemlerle tartışmaya girme. Unutma, bu maçın telafisi olmayacak” uyarısında bulundu.

FANATİK

28 ilde polis harekete geçti

Komandolar sınıra gönderildi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'ın Talisca ile ilgili kararı belli oldu

Beşiktaş'ın Talisca ile ilgili kararı belli oldu

Beşiktaş'ın golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili kararı belli oldu.

Çakar, F.Bahçe-G.Saray maçının skorunu verdi

Çakar, F.Bahçe-G.Saray maçının skorunu verdi

Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Galatasaray maçının skorunu verdi.

 

Fatih Terim mi yoksa Aykut Kocaman mı?

Fatih Terim mi yoksa Aykut Kocaman mı?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için artık geriye sayım başladı.

Galatasaraylı yıldızlar: O maçı kazanacağız

Galatasaraylı yıldızlar: O maçı kazanacağız

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Rodrigues, Belhanda, Feghouli ve Gomis, derbi mücadeleyi kazanaca

 

Galatasaray - Fenerbahçe maçı berabere biter

Galatasaray - Fenerbahçe maçı berabere biter

Galatasaray'ın eski üç yıldız futbolcusu, derbinin berabere biteceğini düşünüyor.

Trabzonspor'da gerginliğin dozu yükseliyor

Trabzonspor'da gerginliğin dozu yükseliyor

Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta'nın sözleri gerginliğin artmasına neden oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya