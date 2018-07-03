Facebook Twitter Rss

Volkan Demirel, F.Bahçe'de yedek kaleci olacak

Volkan Demirel, F.Bahçe'de yedek kaleci olacak.21586
  • Giriş : 03.07.2018 / 14:47:00

Deneyimli isim Volkan Demirel, Fenerbahçe'de yedek kaleci olacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel ile Fenerbahçe yönetimi sözleşme imzalıyor. Tecrübeli file bekçisinin yeni sezonda ikinci kaleci olacağı öğrenildi.

2002-2003 sezonunda formasını giymeye başladığı F.Bahçe ile kontratı sona eren Volkan Demirel, geleceğini de şekillendirmek üzere görüşmelerini sürdürüyor. Cocu ile görüşen ardından da Comolli ile masaya oturan Volkan Demirel son olarak da başkan Ali Koç ile konuştu. 36 yaşındaki oyuncu kontratını uzatmak isterken F.Bahçe yönetimi bu duruma soğuk bakmıyordu ancak şartlar bu kez daha farklı.

COCU, VOLKAN'IN KALMASINI İSTEDİ

Vatan'ın haberine göre, Hollandalı teknik adam Cocu'nun göreve gelmesi ile birlikte takımda da değişim süreci hızlandı. Cocu, geçen sezon F.Bahçe'nin oynadığı maçlarda Volkan Demirel'in performansını mercek altına alırken bir hayli de şaşırdı. Özellikle sezonun ilk yarısında oyuncusunu başarısız bulan Cocu, sezonun ikinci yarısında Volkan'ın ortaya koyduğu performansa ise şapka çıkarılması gerektiğini söyledi.

Ancak Volkan Demirel ile ilgili kuşkular da burada ortaya çıktı. Volkan kalitesinde bir kalecinin bireysel hatalar sonrası yediği goller, Cocu’nun da aklını karıştırdı. Yeni sezonda kalede sorun yaşamadan yola devam etmeyi isteyen Cocu, Volkan Demirel’i 1. kaleci olarak düşünmediğini oyuncuya da iletti. Volkan ile yeniden anlaşmak isteyen ancak oyuncuyu kulübede tutmayı planlayan Cocu ve yöneticiler durumu deneyimli eldivene de direkt olarak anlattı.

YEDEK KALECİ OLACAK

"1 numara olmayacaksın. Buna alış ve sorun etme" diyen F.Bahçe cephesi oyuncunun deneyimli ve takım üstündeki etkisinin ise devam etmesinden yana. Kulübede de olsa Volkan’ın takıma pozitif etkisi olacağını düşünen idareciler, "Sana kaptan olarak bu kulübün ihtiyacı var. Kulübede olsan da takıma büyük katkın olacak. Buna inanıyoruz. Sen yeni süreçte bu takıma kaptanlık, ağabeylik yapacaksın" dedi.

Volkan Demirel'in de bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

TÜRKİYE

Meclis oturumunu İYİ Partili isim yönetecek

Tayland'da kaybolan futbolcu çocuklar bulundu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Federasyondan 12 kulübe ihtar cezası

Federasyondan 12 kulübe ihtar cezası

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 12 kulübe ihtar cezası geldi.

Emre Akbaba, Galatasaray'a mı geliyor?

Emre Akbaba, Galatasaray'a mı geliyor?

Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olabileceği iddia edildi.

 

Caner Erkin: Can çekişerek gebersin!

Caner Erkin: Can çekişerek gebersin!

Ünlü futbolcu Caner Erkin, ülkede yaşanan çocuk cinayetlerine tepki gösterdi.

İşte Fatih Terim'in istediği 2 yerli oyuncu

İşte Fatih Terim'in istediği 2 yerli oyuncu

Teknik adam Fatih Terim'in istediği 2 yerli oyuncunun isimleri belli oldu.

 

Fenerli Ozan Tufan'a 2 talip birden çıktı

Fenerli Ozan Tufan'a 2 talip birden çıktı

Tecrübeli oyuncu Ozan Tufan, İngiltere ekibine transfer olması bekleniyor.

Volkan Demirel'den Muslera'ya mesaj!

Volkan Demirel'den Muslera'ya mesaj!

Volkan Demirel, deneyimli kaleci Muslera ile ilgili mesaj paylaştı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya