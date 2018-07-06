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Volkan Demirel, F.Bahçe'den maaş almayacak

Volkan Demirel, F.Bahçe'den maaş almayacak.21586
  • Giriş : 06.07.2018 / 10:45:00

Ünlü file bekçisi Volkan Demirel, Fenerbahçe'den maaş almayacak.

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Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel, kulübün mali durumu ve FFP anlaşması nedeniyle para almayacak.

Sarı-lacivertli takımda Volkan Demirel’in durumu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana hem kulüple hem de yeni teknik direktör Phillip Cocu ile bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Volkan, hem ekonomik hem de sportif konuları masaya yatırdı. Volkan ile kulübün karşılıklı olarak görüşlerini bildirmesinin ardından beklemeye geçildi. 9 Temmuz Pazartesi günü İsviçre kampına başlayacak Fenerbahçe’de ilk hazırlık maçı da yarın İstanbulspor ile oynanacak.


Takımın kampına yetişmek isteyen 37 yaşındaki Volkan için bugün oldukça kritik bir gün olacak. 2002 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen ve 5 senedir kaptanlık yapan Volkan Demirel’in diğer tercihleri arasında ABD’ye transferi de bulunuyor. ABD’de MLS’te bazı kulüplerin Volkan’la ilgilendiği hatta irtibata geçtiği öğrenildi.

İLK İKİ YIL MAAŞ İSTEMİYOR

Kariyerini Fenerbahçe’de tamamlamak isteyen kaptan, yönetimden üç yıllık sözleşme istiyor. Kulübün mali durumu ve FFP anlaşması sebebiyle ilk iki sezonki maaşını erteleyebileceğini ifade eden Volkan, yönetimden haber bekliyor. Anlaşmanın sağlanması durumunda ilk iki sezonluk maaşını son sezonda almaya hazır olduğunu vurgulayan file bekçisinin durumu kısa süre içinde netlik kazanacak.

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