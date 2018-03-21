Volkan Demirel, F.Bahçeli yöneticiyle kapıştı
Olaylı Beşiktaş maçında kırmızı kartla oyun dışında kalması ile tepki toplayan Volkan Demirel, Fenerbahçeli yöneticiyle kapıştı.
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta itibariyle 4. sırada kalan ve zirvenin 6 puan gerisinden gelen Fenerbahçe’de Akhisarspor maçı sonrası ciddi bir gerilimin yaşandığı ortaya çıktı.
24. haftada Kadıköy’de 3-2 kaybedilen karşılaşmanın sonrasında yönetici Önder Fırat ile takım kaptanı Volkan Demirel’in sert bir biçimde tartıştığı öğrenildi.
Skorer'den Celal Umut Eren'in haberine göre; Kupadaki Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gördüğü için o hafta cezalı olan ve maçı protokol tribününden takip eden tecrübeli file bekçisi, bitiş düdüğüyle beraber sahadaki takım arkadaşlarına ağır ifadeler kullanan Önder Fırat’a itirazlarda bulundu.
Arkadaşlarına edilen ağır sözlere kayıtsız kalamadığı belirtilen Volkan’ın sert bir şekilde tepki verdiği kaydedildi. “Bu takım bu sözleri hak etmiyor” diyen sarı-lacivertlilerin kaptanının, Önder Fırat ile herkesin önünde tartıştığı aktarıldı.
Yaşanan bu tartışma daha sonra Başkan Aziz Yıldırım tarafından da duyuldu. Volkan Demirel’i telefonla aradığı öğrenilen Başkan Yıldırım’ın oyuncusuna sert bir ikazda bulunduğu dile getirildi. Ancak kaptan Volkan’ın da takım arkadaşlarına yönelik çok sert ve haksız ifadelerden dolayı rahatsızlığını anlattığı, yaptıklarının arkasında olduğunu vurguladığı kaydedildi.
Yaşanan bu gergin sürecin ardından devreye futbol şubesiyle yakından ilgilinen yönetici Ali Yıldırım girdi. Yıldırım, sarı-lacivertli takım ligde kritik bir süreçte ilerlerken bu durumun büyümesini engellemek için çabaladı ve her iki tarafın da sakinleşmesini, olayın kapanmasını sağladı.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Açıklandı! Beşiktaş'ta 5 isimle yollar ayrılıyor!
Beşiktaş, sezon sonu 5 oyuncuyla yollarını ayırma kararı verdi.
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı maçın tarihi açıklandı.
Kocaman: Rakipleri değil hakemleri yenemeyiz!
Fenerbahçe Başkanı Aykut Kocaman'ın hakemlere tepkisi bitmiyor.
Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Trabzonspor'dan Burak Yılmaz ile ilgili yeni açıklama geldi.
Yıldırım: Ali Koç'un adaylığı F.Bahçe'yi böldü
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un adaylığı ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.