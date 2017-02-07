Volkan Demirel hakkında soruşturma
Fenerbahçe-Galatasaray maçında küfürlü tezahürat yaptırdığı iddiası üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Volkan Demirel hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri arasında oynanan Basketbol maçı sırasında, Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı iddiasıyla Volkan Demirel hakkında resen soruşturma başlattı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Bürosu, Demirel'in Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Ülker Sports Arena'da yapılan Basketbol müsabakası esnasında, Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığına dair haberler ve eyleme ilişkin videolar bulunduğunu tespit etti.
Savcılık bu kapsamda, Demirel hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi'ne Dair Kanun'un 14. maddesi kapsamında yasal gereği yapılmak üzere Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. maddesi uyarıca resen soruşturma açtı.
NELER YAŞANMIŞTI?
THY EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup ettiği maça Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel damgasını vurmuştu. Volkan Demirel, parkeye inerek sahanın ortasında önce sporcuları tebrik etmiş, daha sonra "İşte böyle, her sene böyle..." tezahüratını yapmıştı.
HTSPOR
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