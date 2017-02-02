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Volkan Demirel: Kendimi beğenmiyorum

Volkan Demirel: Kendimi beğenmiyorum.17167
  • Giriş : 02.02.2017 / 09:25:00

Fenerbahçeli Volkan Demirel, son dönem oynadığı futbolu eleştirdi.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Kayserispor mağlubiyetinden sonra moralleri bozulan takımı hakkında konuştu. Volkan kendisi hakkında da özeleştiri yaptı.

“Şu an tribüne çıksam ve bu performansımı görsem ben de kendimi eleştirirdim. Gelen tepkiler çok normal. Taraftarların bize küskün olmasını anlayabiliyoruz.”

F.BAHÇE’NİN tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, çok çarpıcı açıklamalar yaptı. 4-1’lik skorla kaybettikleri Kayserispor deplasmanında yediği goller yüzünden çok tartışılan kaptan, performansının iyi olmadığını kabul ederken takım olarak toparlanacaklarının da sözünü verdi. Uzun yıllardır hizmet ettiği kulübün başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacaklarının da altını çizen Volkan, sarı-lacivertli camiaya şu önemli mesajları yolladı:

“DİLE kolay tam 13 yıldır bu takımdayım. İyi ve kötü günlerim oldu. Şampiyonluklar da yaşadım, başarısız dönemleri de gördüm. Ben F.Bahçe’nin hem sporcusuyum hem de koyu taraftarıyım. Bunu da göründüğü üzere kimseden saklamıyorum. Sonuçta tribünden gelmiş biriyim.

HAYATIMIN her döneminde sorumluluklarımın farkında oldum, bundan sonra da olacağım. Şahsıma eleştirilerin olması gayet doğal. Şu an tribüne çıksam ve kendi performansımı görsem ben de kendimi eleştirirdim.  Ancak bizler uzun yılların verdiği tecrübeye sahibiz. Bu takımı hocamız ve takım arkadaşlarımızla tekrar ayağa kaldıracak olan da bizleriz.

‘SÖZLEŞME SADECE BİR KAĞIT PARÇASI’
TARAFTARLARIMIZIN şu an bize kızgın ve küskün olmasını anlayabiliyoruz. Bu yüzden gelen tepkileri normal karşılıyoruz. Sözleşmem çok sık gündeme geliyor ancak ben bunu hiçbir zaman problem yapmıyorum. Sözleşme sadece bir kağıt parçası. Biz bu kulübe gönülden bağlıyız. Sezon sonu oturup, gerekli değerlendirmeyi yaparız.”

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