Volkan Demirel: Ruhumuz nerede beyler!
Rus ekibi Krasnodar karşısında yenilgi alan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Yenilgi sonrası soyunma odasına gazetecilerin önünden geçen Volkan'ın çok üzgün olduğu gözlendi.
Volkan'ın soyunma odasında takım arkadaşlarına patladığı ve asıl yorumları burada yaptığı öğrenildi. Tecrübeli file bekçisinin arkadaşlarına, "Ruhunuz nerede beyler! Ruhsuz Futbol oynuyoruz. 2 aydır maç bile yapmamış, 10 yıllık geçmişi olan bir takıma yenilmek koskoca Fenerbahçe'ye hiç yakışmadı. Turu hala geçebiliriz ancak böyle oynadığımız sürece başarılı olmamız mümkün değil" diyerek tepkisini gösterdiği belirtildi.
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