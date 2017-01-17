Volkan Demirel: Şampiyon olmamız zor
Fenerbahçe'de Adanaspor'dan alınan 1 puan moralleri bozdu. Teknik adam Dick Advocaat, soyunma odasında futbolcularına tek kelime bile etmedi.
Hollandalı hoca tepkisini bu şekilde dile getirirken, Aziz Yıldırım'ın da futbolcularla hiçbir iletişime girmediği öğrenildi. Karşılaşmanın ardından takıma konuşma yapan isimler kaptanlar Volkan Demirel ile Mehmet Topal oldu.
SÖZ KAPTANLARDA
İki oyuncu, çok kötü bir Futbol oynadıklarını söyleyerek konuşmaya başladı. Volkan ve Mehmet, "Bu şekilde şampiyon olmamız çok zor. Bir an önce ayağa kalkmamız gerekiyor. Başakşehir maçı artık bizim için hem son şans hem de final niteliğinde bir mücadele olacak. Kaderimiz bu maçla çizilecek. Eğer bu maçı kazanamazsak, bu kötü durumdan asla çıkamayız. Bir anlamda işimiz biter. Bir an önce kenetlenelim ve bu maçı kazanmak için sahaya çıktığımızda her şeyimizi ortaya koyalım" ifadelerini kullandı.
ADVOCAAT'IN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ
Deneyimli teknik adam, Adanaspor'un son Başakşehir maçında sergilediği performans sonrası futbolcularına, "Sakın rakibin puan tablosundaki durumuna bakıp onları küçümsemeyin. Adanaspor'un oyun kurmasına izin vermeyin. Sahada patron siz olun" uyarısında bulunmuştu. Advocaat, yardımcıları Cor Pot ile Mario Been'in rakiple ilgili analizlerini de öğrencileriyle paylaşmıştı.
'DİSİPLİN İSTİYORUM' DEDİ AMA...
Tecrübeli çalıştırıcı maçtan önce soyunma odasındaki son konuşmasında ise, "Rakip kim olursa olsun artık sizin tam konsantre bir şekilde 90 dakikayı tamamlamanızı istiyorum. Manchester United'a karşı nasıl oynadıysanız, Adana karşısında da aynı disiplini istiyorum" dediği öğrenildi. Ancak Hollandalı çalıştırıcının korktuğu başına geldi ve Adana karşısında çok kritik 2 puanlık kayıp yaşandı.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Aziz Yıldırım'a ağır bir ceza geldi.
Şenol Güneş'ten Aziz Yıldırım'a cevap!
Şenol Güneş, takımı ve futbol camiasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, deplasmandan 3 puanla dönüyor
Süper Lig'de Beşiktaş, Osmanlıspor ile karşı karşıya geliyor.
Aziz Yıldırım: Devlete çağrı yapıyorum
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımı ve futbol camiasına ilişkin çarpıcı sözler sarfetti.