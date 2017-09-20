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Volkan Demirel: Sorumluluk tamamen benim

Volkan Demirel: Sorumluluk tamamen benim.21586
  • Giriş : 20.09.2017 / 16:02:00

Volkan Demirel, takımı ve kariyeri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, kulübeye çekildiği için büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti ve yedek kalmasının nedeninin yine kendi olduğunu söyledi.

Volkan“Takım kaptanı olarak sorumluluklarımı biliyorum. Daha önce Kameni de ısınmaya çıkmamıştı. Yedek kaldığım için hatayı kendimde görüyorum. Sorumluluk tamamen bana ait” dedi.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında yedek kalan ve karşılaşma öncesi ısınmaya çıkmaması çok konuşulan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel bu davranışının tepki amaçlı olmadığını ifade etti.

Sarı-lacivertli file bekçisi maçtan sonra konuyla ilgili yakın çevresiyle yaptığı değerlendirmede, yedek kalmasına üzüldüğünü ancak takım kaptanı olarak da sorumluluklarını bildiğini dile getirdi. Sezona kötü başlayan ve zaman zaman taraftarın protestosu ile karşılaşan Volkan, eski form grafiğini bir an önce yakalamak istiyordu. Alanya’da yedek kalmayı beklemeyen deneyimli kaleci bu nedenle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Yakın çevresine içini döken Volkan Demirel’in, “Maçta oynamak isterdim. Yedek kaldığım için üzgünüm. Ancak ben takım kaptanıyım. Sorumluluklarımı biliyorum. Daha önce Kameni de çıkmadı ısınmaya. Bu nedenle böyle yorumlar yapmak doğru değil. Hem Kameni’ye hem de takım arkadaşlarıma kaptan olarak her zaman destek verdim ve vermeye de devam edeceğim. Bu destek oynasam da oynamasam da devam edecek. Yedek kaldığım için de hatayı kendimde görüyorum. Sorumluluk tamamen bana ait” ifadelerini kullandığı belirlendi.

Volkan’ın cumartesi günü Beşiktaş’la oynanacak derbide kaleye geri döneceği ifade edildi. Takım kaptanı olması ve derbi maçlardaki başarısı nedeniyle Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın dev maçta Volkan’ın tecrübesinden yararlanmak istediği öğrenildi.

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