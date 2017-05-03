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Volkan Demirel ve Advocaat ile kapıştı

Volkan Demirel ve Advocaat ile kapıştı.17167
  • Giriş : 03.05.2017 / 09:25:00

Van der Wiel, Volkan Demirel ve Advocaat ile tartışma yaşadı.

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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi karıştı. Van der Wiel'in teknik direktör Dick Advocaat ve Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan ile kavga ettiği öğrenildi.

Galatasaray maçı için yoğun bir hazırlık yapan Dick Advocaat, ilk 11’de Wiel’i düşünürken öğrencisinden gelen şok tepkiye çok sinirlendi.

Wiel’in, “Kendimi mental olarak hazır hissetmiyorum” demesi üzerine bir hayli öfkelenen Advocaat’ın, “Böyle önemli bir maçta da hazır hissetmiyorsan, artık bizimle olmana da gerek yok” diyerek, Wiel’e kendisini takımda görmek istemediğini bildirdi.

Umursamaz bir tavır sergileyerek Advocaat’ın ikazını dinlemeyen Wiel’i daha sonra kaptan Volkan Demirel de uyardı. Volkan’ın sert bir şekilde, “Hocanın sözünü dinlemek zorundasın. Huzuru bozmaya kimsenin hakkı yok” uyarısında bulunduğu ifade edildi.

Van der Wiel’in Fenerbahçe kaptanını da ciddiye almaması üzerine tesislerde sinirlerin daha da gerildiği kaydedildi. Volkan’ın bir anda takım arkadaşının üzerine yürüdüğü, diğer oyuncuların araya girip zorlukla tansiyonu düşürmeye çalıştıkları aktarıldı.

Buna rağmen durmayan Wiel’in gayrı ciddi tavırlar sergilemesi üzerine Volkan Demirel’in tepki göstermeye devam ettiği kaydedildi. Herhangi bir sakatlığı bulunmadığı belirtilen Van der Wiel’i artık Advocaat’ın takımda istemediği ve kalan maçlarda forma şansı vermeyeceği dile getirildi.

Gregory Van der Wiel, Fenerbahçe formasını 17 resmi maçta giydi. Gol atma başarısı gösteremeyen Hollandalı oyuncu tek asistini 27 Temmuz’da 2-1 kazandıkları Monaco maçında Emenike’ye yapmıştı.

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