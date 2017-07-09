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Volkan Şen'den Anadolu takımına yeşil ışık!

Volkan Şen'den Anadolu takımına yeşil ışık!.20409
  • Giriş : 09.07.2017 / 08:49:00
  • Güncelleme : 09.07.2017 / 08:54:06

Fenerbahçe'yle karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen futbolcu Volkan Şen'in yeni adresi belli oluyor.

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Fenerbahçe ile yolları ayrılan futbolcu Volkan Şeni yeni sezon için kulüp arayışına başladı. Volkan Şen, Yeşil-Beyazlılara ise 'yeşil' ışık yaktı.

Orta sahaya Mehdi ve Traore, sağ beke Savaş Polat, forvete ise İmoh Ezekiel’i transfer eden Atiker Konyaspor’da gündem kanat transferi. Yusuf Erdoğan’dan bir türlü olumlu yanıt alamayan Yeşil- Beyazlılar, rotayı Fenerbahçe’den ayrılan Volkan Şen’e kırdı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında takıma direkt katkı sağlayacak bir oyuncu transfer etmek isteyen Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın da kadrosunda düşündüğü oyuncuya teklif götürdü. 30 yaşındaki futbolcuya cazip bir öneri sunan Konya, olumlu yanıt aldı. Adı Beşiktaş ve Galatasaray’la da anılan Volkan’ın kendisiyle irtibata geçen Konyasporlu yöneticilere, “Bana biraz değerlendirme süresi verin. Ancak kariyerime İstanbul’da devam etmezsem Anadolu’da oynayacağım tek takım Konyaspor” cevabını verdi. Tecrübeli oyuncunun kararını bir hafta içinde verip Konyaspor’a bildirmesi bekleniyor.

YUSUF DA OLABİLİR

Konyaspor Volkan Şen transferi gerçekleşsin, gerçekleşmesin Yusuf Erdoğan’dan da yanıt beklemeye devam edecek. Adı Başakşehir ve Bursaspor’la da anılan başarılı oyuncu, kararını Konyaspor’dan yana kullanırsa İç Anadolu ekibi bu transfere de resmiyet kazandıracak.

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