Volkan Şen'den Beşiktaş'a: Bedava gelirim
Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündeme bomba gibi düşen Volkan Şen, teknik adam Şenol Güneş'e haber gönderdi.
Sezon başında Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sezon başında transferini istediği Şenol Güneş'le ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.
Atiker Konyaspor'da top koşturan ve sezon sonu boşa çıkacak olan kant oyuncusu Volkan Şen'in, Şenol Güneş'le transfer için görüştüğü iddia edildi.
Volkan Şen'in Bursaspor'dan hocası olan Güneş'e, "Beşiktaş'a bedelsiz gelirim hocam" dediği öne sürüldü.
AKŞAM
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