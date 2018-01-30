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Volkan Şen, Kasımpaşaspor ile anlaştı!

Volkan Şen, Kasımpaşaspor ile anlaştı!.17253
  • Giriş : 30.01.2018 / 16:46:00

Fenerbahçe ve Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen ve Trabzonspor'a transfer olan Volkan Şen'in Kasımpaşa ile anlaştığı iddia edildi.

A Spor'un duyurduğu habere göre Volkan Şen Kasımpaşa yolunda. İstanbul ekibiyle büyük ölçüde anlaşma sağlanırken transferin resmi olarak da duyurulması bekleniyor.

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