Volkan Şen, Kasımpaşaspor ile anlaştı!
Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen ve Trabzonspor'a transfer olan Volkan Şen'in Kasımpaşa ile anlaştığı iddia edildi.
A Spor'un duyurduğu habere göre Volkan Şen Kasımpaşa yolunda. İstanbul ekibiyle büyük ölçüde anlaşma sağlanırken transferin resmi olarak da duyurulması bekleniyor.
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