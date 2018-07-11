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Volkan: Yük olduğumu anladığım an bırakırım

Volkan: Yük olduğumu anladığım an bırakırım.15686
  • Giriş : 11.07.2018 / 15:27:00

Tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, takımı ve kariyerine dair açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Uzun süredir Fenerbahçe'nin kalesini koruyan ve yeni sözleşme imzalayan Volkan Demirel, takıma yük olduğunu hissettiği anda bırakacağını söyledi.

Tecrübeli kalecinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir şeyleri yapamazsam da yük olmak istemem. Sözleşmenin süresi kulüple benim aramda, kulüp isterse açıklar. Yük olduğuma inandığım an sözleşmem olsa bile bırakırım.

Geldiği günden bu yana hocayla aramızda güzel bir iletişim var. Aramızda güzel bir ortam var. Hocamızın istekleri doğrultusunda devam edeceğiz. Bazı şeyler okudum yazılan ve çizilenler gerçeği yansıtmıyor. Bir şey açıklanması gerekirse zaten bunu ben yaparım"

Berke daha çok genç. Belli bir kalitesi var. Buradaki oyunucular ona yardım olacak. Bu dönemi Berke ile birlikte atlatacağız. Berke'de kendimi görüyorum. İnşallah benim gibi uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet eder. Ben onun yaşındayken top tutmayı bilmiyordum.

Dünya Kupası'nda Courtois ve Pickford'u beğeniyorum. Kalecinin performansını takım arkadaşları belirliyor. De Gea turnuvada 5 şutun hepsinde gol yedi ancak bu onun kötü kaleci olduğunu göstermez.

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