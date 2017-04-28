Facebook Twitter Rss

Volkswagen 2.1 milyar dolar ceza ödeyecek!

Volkswagen 2.1 milyar dolar ceza ödeyecek!.17630
  • Giriş : 28.04.2017 / 21:40:00

Almanya'nın otomatik devi Volkswagen'e 2.1 milyar dolar ceza kesildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Kanada'da Ontario Yüksek Mahkemesi’nde daha önce açılan davaya bakan Hakim Edward Belobaba, emisyon skandalına karışan 2 litrelik dizel motorlu Volkswagen ve Audi araçları satın alan veya lease yoluyla kiralayan 105 bin kişiye, 5 bin 100 ila 8 bin dolar arası ödeme yapılmasına hükmetti.

Kanada’nın Quebec ve Ontario eyaletlerindeki yüksek mahkemelerde açılan davaların ardından 2.1 milyar dolarlık uzlaşma paketini kabul eden Volkswagen, belirlenen cezaları bugünden itibaren ödemeye başlayacak.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in 2015 yılında Kanada’da sattığı bazı araçlarda yanıltıcı bir yazılımla emisyon testlerinde manipülasyon yaptığı ve bu şekilde çevreyi 40 kat daha fazla kirlettiği açıklanmıştı.

Bunun ardından Volkswagen, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracının emisyon testi manipülasyonuna neden olan yazılımla donatıldığını kabul etmiş ve zararın karşılanması için 6,5 milyar avroluk bütçe ayırdığını duyurmuştu.

AB: Sonuçlara saygı duyuyoruz

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dolar 4 ayın en düşüğünde!

Dolar 4 ayın en düşüğünde!

Dolar, yeni haftaya sert bir düşüşle başlamıştı. Bugün dolar 3.54 seviyesinde.

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası, enflasyon konusunda açıklamalarda bulundu.

 

Motorine indirim geldi!

Motorine indirim geldi!

Beklenen haber geldi. Motorine 13 kuruş indirim geldiği açıklandı.

Erdoğan'ın çağrısı piyasayı canlandırdı!

Erdoğan'ın çağrısı piyasayı canlandırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı piyasayı canlandırdı.

 

Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Piyasalar hareketlendi. Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı.

Merkez Bankası'ndan kritik açıklama!

Merkez Bankası'ndan kritik açıklama!

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, cari açık ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya