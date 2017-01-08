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Volkswagen 49 bin aracını geri çağırdı!

Volkswagen 49 bin aracını geri çağırdı!.17462
  • Giriş : 08.01.2017 / 15:37:00

Volkswagen, Çin'de bulunan 49 bin aracını geri çağırdığını bildirdi.

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Volkswagen, emisyon skandalı sonrası zor günler geçirmişti. Firma, hız kontrol sistemi ve fren donanımındaki kusur sebebiyle Çin'deki toplam 49 bin aracını geri çağırdı.

Volkswagen, yaptığı açıklamada arızalı parçaların ücretsiz onarılacağını belirtti. BMW de geçen ay Çin'deki 193 bin 611 aracını geri çağırmıştı.

Geri çağırma işleminin Temmuz 2012 ile Ağustos 2015 arasında üretilen Beetles ve Volkswagen China tarafından Temmuz 2012 ve Temmuz 2013 yılları arasında ithal edilen Golf modellerini kapsadığı ifade edildi.

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