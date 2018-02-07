Vurulan Mutlu Kaya'nın tedavisi yarım kaldı!
Katıldığı ses yarışmasında güzelliği ve sesiyle dikkatleri üzerine çeken ve eski sevgilisi tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın tedavisi maddi imkansızlıklar nedeniyle yarım kaldı.
Bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla yaralandıktan sonra uzun süre ölümle pençeleşen Mutlu Kaya ve ailesi zor günler geçiriyor.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisi yarıda kalan Mutlu, Show TV'ye verdiği röportajda umudunu kaybetmediğini ve eskisinden daha iyi olacağına inandığını belirtti. Eski günlerini özlediğini belirten Mutlu Kaya, "Arada bir şarkı söylemeye çalışıyorum. Umudumu kaybetmedim, kaybetmem de... Hiçbir şey için değil, kadınlar için kaybetmeyeceğim" dedi.
2 aylık fizik tedavi gören, ancak ailesinin maddi imkansızlığı nedeniyle tedavisine devam edemeyen Mutlu; evindeki aletlerin yardımıyla yeniden yürümek için çabalıyor. Tedavi sürecinde evlerine haciz gelen aile, bayramdan sonra başka eve taşınacak.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Flaş! İstanbul'da özel okulda yangın çıktı!
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde özel okulda yangın çıktı.
AYM, BTK'nın erişim engelleme yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, BTK'nın erişim engelleme yetkisini iptal etti.
İstanbullular dikkat! Yarın sular kesilecek
Üsküdar ve Beykoz'un bazı bölgelerinde suların kesileceği öğrenildi.