VW, 600 bin aracı geri çağırıyor
Dünyayı sarsan haber ABD'den geldi. Alman devi VW, ABD'de sattığı 600 bin aracını geri çağırmak zorunda kaldı.
Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden Vokswagen, önemli markalarından biri olan Audi'deki birkaç teknik hatadan dolayı 600 bin aracı geri çağırdığını kamuoyuna duyurdu.
ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi, Volswagen firması tarafından ABD'de satılan Audi marka araçlarda paslanma, kaza anında hava yastıklarının açılmaması, su pompalarının aşırı ısınması ve emniyet kemerlerindeki orantısız germe hatalarının tespit edildiğini açıkladı. Tespit edilen hataların Volkswagen bayileri tarafından ücretsiz olarak giderileceği, araç sahiplerin en yakın Volkswagen bayileri tarafından davetiye gönderilerek çağrılacakları bildirildi.
Öte yandan Japon hava yastığı üreticisi Takata da, ölümcül kazalarda hava yastığının açılmaması veya açılması ile ağır yaralanmalara neden olduğu için 3 yıl içinde 100 milyon aracı geri çağırarak hava yastıklarının değiştirildiğini açıklamıştı.
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