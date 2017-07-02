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Warriors'ta Curry ile dudak uçuklatan anlaşma!

Warriors'ta Curry ile dudak uçuklatan anlaşma!.18030
  • Giriş : 02.07.2017 / 08:50:00

NBA'in en başarılı oyuncularından Stephen Curry bu kez farklı bir alanda rekor kırdı.

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Golden State Warriors'un yıldız basketbolcusu Stephen Curry rekor kırmaya devam ediyor.

Stephen Curry’nin menajeri Jeff Austin, Golden State ile 5 yıllığına geçerli olmak üzere 201 milyon dolarlık kontrat uzatma anlaşması yaptıklarını açıkladı.

Bu rakam NBA tarihinin en yüklü kontratı olarak da tarihteki yerini aldı.

2 kez en değerli oyuncu seçilen Stephen Curry, Golden State ile son 3 yılda 2 NBA şampiyonluğu yaşadı.
NBA’de son 5 sezonun en isabetli üç sayı kullanan ismi olan 29 yaşındaki basketbolcu, geride kalan 8 sezonda 22.8 sayı, 6.8 asist ve 4.4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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