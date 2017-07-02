Warriors'ta Curry ile dudak uçuklatan anlaşma!
Golden State Warriors'un yıldız basketbolcusu Stephen Curry rekor kırmaya devam ediyor.
Stephen Curry’nin menajeri Jeff Austin, Golden State ile 5 yıllığına geçerli olmak üzere 201 milyon dolarlık kontrat uzatma anlaşması yaptıklarını açıkladı.
Bu rakam NBA tarihinin en yüklü kontratı olarak da tarihteki yerini aldı.
2 kez en değerli oyuncu seçilen Stephen Curry, Golden State ile son 3 yılda 2 NBA şampiyonluğu yaşadı.
NBA’de son 5 sezonun en isabetli üç sayı kullanan ismi olan 29 yaşındaki basketbolcu, geride kalan 8 sezonda 22.8 sayı, 6.8 asist ve 4.4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
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