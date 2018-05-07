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Wesley Sneijder, Galatasaray'a geri dönüyor

Wesley Sneijder, Galatasaray'a geri dönüyor.20061
  • Giriş : 07.05.2018 / 17:26:00

Tecrübeli oyuncu Wesley Sneijder, Galatasaray'a geri dönüyor.

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Uzun zaman sarı-kırmızılı ekipte forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Wesley Sneijder, Galatasaray'a geri dönüyor.

Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Sneijder, 'Sana ihtiyacımız var diyen' taraftara 'Yakında arkadaşım' yanıtını verdi.

Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, sosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder İstanbul'da. Hollandalı yıldızı İstanbul'a gelmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Sneijder'e sosyal medya hesabı üzerinden mesajlar gönderen taraftarlar, yıldız oyuncusu yeniden Galatasaray'a davet ettiler. Sneijder'de bu mesajlara kayıtsız kalmayarak, taraftarları mutlu eden bir cevap verdi.

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