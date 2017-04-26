Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor!
Tudor'un Sneijder konusunda 'fiziği artık kaldıramıyor' yorumu haklı çıktı. Tecrübeli futbolcunun sezon sonu takımdan gönderileceği öğrenildi.
Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor, yedeğe çektiği Wesley Sneijder konusunda haklı çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe derbisindeki performansına, “İyi niyetliydi ama fiziği artık kaldırmıyor” yorumunu getirdi. Cim-Bom’da yöneticiler senelik maliyeti 5 milyon euro olan Sneijder’le ilgili Tudor’a haksızlık yapıldığı konusunda birleşirken, 32 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon takımda olmaması gerektiği belirtiliyor.
Tudor da istemiyor
Fenerbahçe maçı öncesi Adanaspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında yedek soyunan ve gelen baskılar üzerine derbide 11’de sahaya sürülen Sneijder’i eleştiren sarı-kırmızılı idareciler, “Tudor’a haksızlık ediliyor bu konuda. Sneijder’in hali ortada. Fiziği artık kaldırmıyor. Gelecek sezon için Sneijder’a göre bir takım kurmak riskli. Bu nedenle en iyisi Sneijder’in yerine alternatifler bulmak” ifadelerini kullandı.
Tudor görevde kalsa da gitse de yönetimin gelecek sezon için 32 yaşındaki futbolcunun biletini kesmek için kararlı olduğu vurgulandı.
Bu arada Igor Tudor’un da yakın çevresine benzer yorumlarda bulunduğu öğrenildi. Hırvat teknik adamın, “Sneijder konusunda ne yazık ki haklılığım ortaya çıktı. Bu kez iyi hazırlandı ve mücadele etti ama eski gücünden uzak. Bu nedenle etkili olamıyor” diye konuştuğu bildirildi.
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