Wesley Sneijder Süper Lig'e dönüyor!
Uzun dönem Galatasaray'da forma giyen tecrübeli oyuncu Wesley Sneijder, Türkiye'ye dönme hazırlıkları yapıyor.
Galatasaray ile sezon başında yollarını ayırarak Fransa'nın Nice takımının yolunu tutan Wesley Sneijder ve ailesi İstanbul'u unutamıyor. Türkiye'de başka takımda forma giyerse 15 milyon Euro cezalı bir yaptırım uygulanacak olan Wesley Sneijder cephesinden Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi.
Galatasaray forması ile Türkiye'de uzun yıllar bulunan ve İstanbul'u çok seven Hollandalı yıldız ve ailesi yeniden Türkiye'ye dönemnin yollarını arıyor. Wesley Sneijder'in manejeri Guido Albers, sözleşmede bulunan 15 milyon Euro'luk tazminat maddesi için Galatasaray yönetimine sürpriz bir teklif götürdü. Fotospor Gazetesi'nde yer alan habere göre, Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, Nice'te başarısız olan oyuncusunun sözleşmesinde yer alan “3 yıl içinde Türkiye'den bir takıma dönerse 15 milyon euro'luk bonservis bedeli ödenir” maddesinde yumuşama istedi.
Bu maddenin sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş ile istenirse Anadolu takımlarını da kapsamasını ama Yolanthe'nin İstanbul'a dönmek için Başakşehir'in hariç tutulmasını istedi. Albers'in yaptığı bu teklifin Sneijder'in Başakşehir'e gelmek için görüşmeler yaptığı şeklinde yorumlandı.
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