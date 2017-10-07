Facebook Twitter Rss

Wesley Sneijder Süper Lig'e dönüyor!

Wesley Sneijder Süper Lig'e dönüyor!.18298
  • Giriş : 07.10.2017 / 16:55:00

Galatasaray ile yollarını ayıran Sneneijder'in Türkiye'ye geri döneceği öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Uzun dönem Galatasaray'da forma giyen tecrübeli oyuncu Wesley Sneijder, Türkiye'ye dönme hazırlıkları yapıyor.   

Galatasaray ile sezon başında yollarını ayırarak Fransa'nın Nice takımının yolunu tutan Wesley Sneijder ve ailesi İstanbul'u unutamıyor. Türkiye'de başka takımda forma giyerse 15 milyon Euro cezalı bir yaptırım uygulanacak olan Wesley Sneijder cephesinden Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi.

Galatasaray forması ile Türkiye'de uzun yıllar bulunan ve İstanbul'u çok seven Hollandalı yıldız ve ailesi yeniden Türkiye'ye dönemnin yollarını arıyor. Wesley Sneijder'in manejeri Guido Albers, sözleşmede bulunan 15 milyon Euro'luk tazminat maddesi için Galatasaray yönetimine sürpriz bir teklif götürdü. Fotospor Gazetesi'nde yer alan habere göre, Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, Nice'te başarısız olan oyuncusunun sözleşmesinde yer alan “3 yıl içinde Türkiye'den bir takıma dönerse 15 milyon euro'luk bonservis bedeli ödenir” maddesinde yumuşama istedi.

Bu maddenin sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş ile istenirse Anadolu takımlarını da kapsamasını ama Yolanthe'nin İstanbul'a dönmek için Başakşehir'in hariç tutulmasını istedi. Albers'in yaptığı bu teklifin Sneijder'in Başakşehir'e gelmek için görüşmeler yaptığı şeklinde yorumlandı.

ŞAMPİY10

Tur minibüsü devrildi: Ölüler var!

Fikret Orman: O kulüpten bedavaya almam

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şenol Güneş, 3 futbolcunun biletini kesti!

Şenol Güneş, 3 futbolcunun biletini kesti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 futbolcunun biletini kesti.

Trabzonspor, Al Sadd için Katar'a gitti!

Trabzonspor, Al Sadd için Katar'a gitti!

Al Sadd ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, Katar'a gitti.

 

Yıldırım Demirören istifaya hazırlanıyor!

Yıldırım Demirören istifaya hazırlanıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören istifaya hazırlanıyor.

Şok! Galatasaray'ın maçı iptal edildi!

Şok! Galatasaray'ın maçı iptal edildi!

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç iptal edildi.

 

Tudor'dan yönetime: 9 futbolcuyu gönderelim

Tudor'dan yönetime: 9 futbolcuyu gönderelim

Teknik Direktör Tudor, takımda istemediği isimleri yönetime bildirdi.

Arda Turan açıkladı: İşte bu beni zorluyor

Arda Turan açıkladı: İşte bu beni zorluyor

Milli futbolcu Arda Turan, takımı ve geleceği hakkında konuştu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya