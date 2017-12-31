Whatsapp çökünce...
Yılbaşı gecesi Whatsapp'ın çökmesinden yakınan kullanıcılar, uygulamanın saat 22:30'dan sonra yeniden çalışmaya başlamasıyla rahat bir nefes aldı.
Türkiye'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamadı ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaştı. Erişim sorunu (TSİ) 22.30 sularında sona erdi.
BTK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
Sayan şöyle konuştu:
Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar...
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