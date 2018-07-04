WhatsApp üzerinden linç: 29 kişi öldürüldü
Hindistan'da WhatsApp üzerinden yapılan linç şoke etti. Mesajlaşma uygulaması üzerinden yayılan çocuk kaçıran çeteler ve pedofillerle ilgili söylentiler sonrasında 29 kişi lince uğradı.
Son olarak Maharashtra eyaletinde beş adam çocuk kaçıran bir çete üyesi oldukları düşünülerek linç edildi.
Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Polis, öldürülenlerin bir göçebe topluluğuna ait olduğunu ve olay sırasında köyden geçmekte olduklarını açıkladı.
Kamuoyunu uyaran Hindistan hükümeti yalan bilgilerin yayılmasını önlemek için derhal önlem alma çağrısı yaptı.
Eyaletlerde de yetkililer halka bildiri dağıtarak dedikoduların önüne geçmeye çalışıyor.
NTV
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