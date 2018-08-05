Whatsapp yüzünden hapiste sürünüyor
Whatsapp'ta arkadaşları ile sohbet eden genç, polislerin "terör" soruşturmasına takıldı. Yönetici bile olduğunu bilmediği gruptan ötürü şimdi terör örgütü kurmaktan cezaevinde tutuklu bulunuyor.
WhatsApp üzerinden her ne kadar arkadaşlarımız ile grup halinde konuşmak keyif veriyor olsa da bu bazen insanların başına iş açabiliyor. Nasıl mı? Hindistan'da yaşananlar WhatsApp gruplarındaki düzenin hafife alınmaması gerektiğini gösteriyor.
Hindistan'da bir grup gencin yer aldığı WhatsApp grubu, terörle ilişkili olduğu öne sürülen bir eylem planlaması yapıldığı gerekçesiyle takip altına alınarak grup hakkında soruşturma başlatıldı. Bu durum karşısında neye uğradıklarını şaşıran gençler gözaltına alındı.
Bu olayların öncesinde şüphelenen grup yöneticisi WhatsApp grubundan çıkarken, otomatik olarak gruba yönetici atanan Junaid isimli genç grup yöneticisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Ancak genç, daha grubun yöneticisi olduğunu bile bilmiyordu.
Junaid'in ailesinin yaptığı itirazlar ve kendi söylemleri suçsuz olduğu ve grubun yöneticisi olmadığı, grubu kuran kişi gruptan ayrıldıktan sonra WhatsApp'ın otomatik kendisini yönetici atadığı yönündeyken Hindistan mahkemeleri bu itirazı kabul etmedi ve tutuklanması yönünde karar çıkardı.
Bu nedenle de Hindistan mahkemeleri gencin grup yöneticisi olduğu için gözaltına alınmasına rağmen grubun bir şekilde üyesi olduğundan dolayı serbest bırakılmasını gündeme getirmiyor. Genç, beş aydır hala gözaltında tutuluyor. Bu işin sonu nereye varacak açıkçası biz de bilmiyoruz.
TEKNOLOJİ OKU
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