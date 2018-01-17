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Wikipedia'dan Türkiye açıklaması

Wikipedia'dan Türkiye açıklaması.21805
  • Giriş : 17.01.2018 / 11:09:00
  • Güncelleme : 17.01.2018 / 11:18:30

İnternetin en büyük ansiklopedisi Wikipedia'dan Türkiye açıklaması geldi.

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İnternetin en büyük ansiklopedisi olan Wikipedia'nın 9 aydır Türkiye'den erişimi yok. Konuya ilişkin Wikimedia Vakfı'nın Başkanı Katherina Maher'den açıklama geldi.

Maher, Türkiye'de resmi makamları rahatsız eden ve 8 aydır süren erişim yasağına yol açan makalelerin değiştiğini söyledi.

Maher, “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin son halini incelememiş olabilir. Erişim yasağının hâlâ neden devam ettiğinden emin değiliz" diye konuştu.

29 Nisan 2017 tarihinde Wikipedia'ya getirilen erişim yasağına ilişkin Gazete Habertürk'ten Burak Güleç'in sorularını yanıtlayan Katherine Maher, erişim engelinin bir an önce kalkmasını umduğunu belirterek şunları söyledi.

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