Wikipedia'ya erişim engellendi!

Dünyaca ünlü çevirimiçi ansiklopedisi Wikipedia Türkiye'de engellendiği ortaya çıktı. Sitenin neden engellendiği hakkında bilgi verilemezken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (BTK) üzerinden yapılan sorgulamalarda siteye mahkeme kararı olmaksızın 'idari tedbir' konulduğu görülüyor.Sayfadaki açıklama şöyle:“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)”TÜRKİYE