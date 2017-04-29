Facebook Twitter Rss

Wikipedia'ya erişim engellendi!

Wikipedia'ya erişim engellendi!.21805
  • Giriş : 29.04.2017 / 10:52:00

Dünyaca ünlü çevirimiçi ansiklopedi Wikipedia Türkiye'de engellendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Dünyaca ünlü çevirimiçi ansiklopedisi Wikipedia Türkiye'de engellendiği ortaya çıktı. Sitenin neden engellendiği hakkında bilgi verilemezken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (BTK) üzerinden yapılan sorgulamalarda siteye mahkeme kararı olmaksızın 'idari tedbir' konulduğu görülüyor.

Sayfadaki açıklama şöyle:

“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)” 

TÜRKİYE

Talisca İngiltere'ye mi gidiyor? Açıklandı

81 ilde dev operasyon!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cami inşaatında göçük: 3 ölü

Cami inşaatında göçük: 3 ölü

Samsun'da cami inşaatında göçük yaşandı. Olayda 3 ölü 3 yaralı var.

Rusya: ABD ile işbirliğine hazırız

Rusya: ABD ile işbirliğine hazırız

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.

 

YSK'dan flaş açıklama

YSK'dan flaş açıklama

Yüksek Seçim Kurulu'ndan flaş bir açıklama geldi. Seçim sonuçlarına ilişkin "tam hukuksuzluk yaşanma

Londra alarma geçti!

Londra alarma geçti!

İngiltere Londra'da bazı caddelerin trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

 

HDP'li vekil Akdoğan'a tahliye

HDP'li vekil Akdoğan'a tahliye

HDP Milletvekili Nihat Akdoğan'ın tahliye edildiği açıklandı.

Hükümetten flaş 1 Mayıs açıklaması

Hükümetten flaş 1 Mayıs açıklaması

1 Mayıs'ta düzenlenecek kutlamalarla ilgili hükümetten açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya