Wikipedia'ya İBB'den darbe!
Dünyanın online ansiklopedisi Wikipedia'ya bir darbe daha geldi. Türkiye'nin erişim engeli sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'i World Cities Expo Etkinliği davetli listesinden çıkarıldı.
İBB Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, 'World Cities Expo Etkinliği' davetli listesinden çıkartılmış olup karar kendisine iletilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."
Türkiye'den dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia'ya erişim 29 Nisan'da durdurulmuştu. İlk aşamada idari tedbir, ardından mahkeme kararıyla uygulanan engelleme büyük tartışma yaratmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehirler konusunda dünyada öncü kurum, kuruluş ve ülkelerin katılımıyla 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan "World Cities Expo İstanbul" etkinliğine ev sahipliği yapacak.
'İSTANBUL EN SEVDİĞİM ŞEHİRLERDEN'
İBB, küresel teknolojiye yön veren isimlerden biri olarak Jimmy Wales'i World Cities Expo İstanbul'a davet etmişti.
hurriyet.com.tr'nin dün ulaştığı Wales, "Ziyareti merakla bekliyorum. İstanbul en sevdiğim şehirlerden biri" demişti.
İBB daveti bugün geri çekti.
HÜRRİYET
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