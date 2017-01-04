Woo George'a Reina gözaltısı!
İstanbul'da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Reina saldırısı öncesi sosyal medyada paylaştığı mesajlarla olay yaratan Woo George gözaltına alındı.
Woo George, kanlı saldırı öncesi sosyal medya hesabı üzerinden 'Sizi istiyorum' ve 'Dövüşe 5 kala' şeklinde mesajlar paylaşmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu kapsamda, şüpheli F.S.M'nin Düzce'deki evine operasyon düzenledi. Operasyonda bazı belge ve dokümanlara el konuldu. "Woo George" isimli hesabın kullanıcısı olduğu öne sürülen F.S.M, ekiplerce gözaltına alındı.
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