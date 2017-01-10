Facebook Twitter Rss

'Woo George' hakkında flaş karar!

'Woo George' hakkında flaş karar!.20684
  • Giriş : 10.01.2017 / 19:53:00

Reina katliamı öncesinde sosyal medya üzerinden şüpheli paylaşımlar yapan 'Woo George' isimli kullanıcı tutuklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İstanbul Ortaköy'de bulunan gece kulübünde yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Ünlü mekana düzenlenen terör saldırısından önce sosyal medya hesabından gece kulübünün sosyal medya hesabına, 'Sizi istiyorum', 'Dövüşe 5 kala' yazan 'Woo George' isimli kullacı hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'daki katliamdan kısa süre önce, eğlence merkezinin sosyal medya hasabına, 'Woo George' adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından, 'Sizi istiyorum', 'Dövüşe 5 kala' mesajları yazıldı. Söz konusu hesabın kullanıcısı olduğu iddia edilen F.S.M., polis ekipleri tarafından Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan F.S.M., bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe sürprizi!

G.Antep'te polise ikinci kez saldırdılar!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan ile Kılıçdaroğlu çay içti

Başbakan ile Kılıçdaroğlu çay içti

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sohbet etti.

Ataköy Camii'nde ölü ve yaralılar var!

Ataköy Camii'nde ölü ve yaralılar var!

İstanbul Ataköy Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine çatı çöktü.

 

İzmir'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil

İzmir'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil

İzmirliler güne kar ile uyandı. Şehir merkezinde etkili olan yağış etkisini artıracak.

Manisa'nın Soma ilçesinde FETÖ operasyonu!

Manisa'nın Soma ilçesinde FETÖ operasyonu!

FETÖ soruşturması kapsamında Manisa Soma'da operasyon düzenlendi.

 

İDO ve BUDO seferleri iptal

İDO ve BUDO seferleri iptal

Kötü hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Dikkat! KPSS tercih sonuçları açıklandı!

Dikkat! KPSS tercih sonuçları açıklandı!

ÖSYM yaptığı açıklamayla KPSS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya