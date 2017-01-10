'Woo George' hakkında flaş karar!
İstanbul Ortaköy'de bulunan gece kulübünde yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Ünlü mekana düzenlenen terör saldırısından önce sosyal medya hesabından gece kulübünün sosyal medya hesabına, 'Sizi istiyorum', 'Dövüşe 5 kala' yazan 'Woo George' isimli kullacı hakkında tutuklama kararı verildi.
İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'daki katliamdan kısa süre önce, eğlence merkezinin sosyal medya hasabına, 'Woo George' adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından, 'Sizi istiyorum', 'Dövüşe 5 kala' mesajları yazıldı. Söz konusu hesabın kullanıcısı olduğu iddia edilen F.S.M., polis ekipleri tarafından Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan F.S.M., bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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