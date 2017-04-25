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Yaban domuzları DEAŞ'lı teröristleri öldürdü

Yaban domuzları DEAŞ'lı teröristleri öldürdü.28302
  • Giriş : 25.04.2017 / 12:16:00

Kerkük'te yaban domuzları, 3 DEAŞ üyesi teröristi öldürdü.

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Irak Kerkük'e 53 kilometre uzaklıktaki Al-Rashad bölgesinde bulunan bir tarım alanına gelen yaban domuzlarının saldırdığı 3 DEAŞ mensubu terörist öldü. DEAŞ'ın o bölgede sık sık yaban domuzları ile karşılaştığı biliniyor.

Habertürk'ün haberine göre, DEAŞ militanlarının daha sonra yaban domuzlarından 'intikam' aldığı belirtilirken, bu intikamın metoduna dair bir bilgi paylaşılmadı.

2014'ten bu yana Irak'ta etkili olan DEAŞ, Kerkük'ün güney batısındaki bazı bölgeleri elinde tutuyor. DEAŞ'ın Kerkük'teki çok sayıda sivili, şehirden kaçmak istediği veya güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığı suçlamasıyla idam ettiği biliniyor.

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