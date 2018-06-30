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Yabancı öğrencilere FETÖ/PDY operasyonu!

Yabancı öğrencilere FETÖ/PDY operasyonu!.17354
  • Giriş : 30.06.2018 / 13:39:00

Mersin'de FETÖ/PDY terör örgütünü eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik faaliyetlerin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında FETÖ terör örgütünün yeni yapılanması içinde bulunmaktan tutuklanan A.Ö.'in yapılan telefon incelemesinde, Mersin'deki yabancı uyruklu öğrencilerden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturmanın derinleştirilmesi ile yabancı uyruklu öğrencilere hem Türkiye'de hem de kendi ülkelerinde terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmaları amacıyla eğitim verildiğini, deşifre olmamak amacıyla bu öğrenciler adına GSM hattı çıkardıkları, evlerinin şüphe çekmeyeceği düşünülerek örgüt toplantıları yapıldığı, örgütün son süreçte bu evleri 'hijyen evi' olarak nitelendirdiği belirtildi.

Konuyla ilgili 10 eve yapılan operasyonda, Mersin Üniversitesi öğrencisi olan 2 Gine, 10 Somali, 1 Suriye ve 3 Cibuti vatandaşı şüpheli sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak sürdürülen soruşturma kapsamında firarda olan 7 şüphelinin ise yakalaması için çalışmaların sürdürüldüğü bildi.

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