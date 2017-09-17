Facebook Twitter Rss

Yabancı uyruklu kadının içler acısı görüntüsü

Yabancı uyruklu kadının içler acısı görüntüsü.21718
  • Giriş : 17.09.2017 / 10:01:00

Beyoğlu’nda uyuşturucu madde kullandığı için ayakta durmakta zorlanan yabancı uyruklu genç bir kadının ibretlik hali kameralara yansıdı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

İstanbul’da neredeyse her gün gündeme gelen uyuşturucu krizi manzaralarına bir yenileri daha eklendi. Sentetik uyuşturucu madde bağımlısı gençlerin ibretlik halleri kameralara yansıdı.

İstanbul’un göbeği olan Beyoğlu’nda kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçen yabancı uyruklu genç bir kadının hali yürekleri burktu.

Vatandaş yol kenarına oturttuğu kadını düşmesin diye tutmaya çalıştı. Bir süre sonra genç kadın yanına gelen sağlık ekipleri onu ambulansla hastaneye kaldırdı.

İçler acısını benzer bir görüntü de Kağıthane’de yaşandı. Uyuşturucu maddenin etkisindeki genç, yol ortasında kıvrandı. Vatandaşların yanından geçip gittiği gencin hali yürekleri burktu. Bu ibretlik görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Hürriyet

Oğuzhan ve Cenk Tosun için 40 milyon Euro!

Dünyaca ünlü Narcos dizisinde şoke eden ölüm!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kira sözleşmesinde düzenleme: Tek imza yeterli

Kira sözleşmesinde düzenleme: Tek imza yeterli

Yargıtay'ın aldığı karara göre kira sözleşmesinin bütün sayfaları imzalı olmasa da geçerli sayılacak

Akademisyen Kumrular'dan 'çıtır köpek' istifası

Akademisyen Kumrular'dan 'çıtır köpek' istifası

Beylerbeyi'nden aldığı 17 yaşındaki Çıtır isimli köpeği, Ataköy’e götürüp bırakan akademisyen Özlem

 

Teröre inat dünya derecesi!

Teröre inat dünya derecesi!

Diyarbakır Liceli Şirin Karabal, terör engelini aşıp dünya üçüncüsü oldu.

Minik Muhammet Hüseyin'den acı haber

Minik Muhammet Hüseyin'den acı haber

İlik nakli bekleyen bebek Muhammet Hüseyin'in kalbi durdu. Doktorlar tüm müdahalelere rağmen minik b

 

İstanbul'da Pazartesi alarmı!

İstanbul'da Pazartesi alarmı!

İstanbul'da 18 Eylül Pazartesi günü uygulanacak bedava ulaşım için hazırlıklar başladı.

Rus Savaş gemisi Çanakkale'de!

Rus Savaş gemisi Çanakkale'de!

156 borda numaralı Rus Savaş gemisi Çanakkale'den geçti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya