Yağış yüklü bulutlar İstanbul'u böyle sardı
Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Antalya, Burdur, Samsun, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İstanbul'u adeta çepeçevre kuşatan yağış yüklü bulutlar, meteoroloji radarına yansıdı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgarın, Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
LODOS UÇAKLARA ZOR ANLAR YAŞATTI
İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı’na inmek isteyen uçaklar, dakikalarca havada tur attı. Lodos nedeniyle zor anlar yaşayan uçaklardan bir tanesi ise pisti "pas" geçti. Atatürk havalimanında iniş için adeta sıraya giren uçaklar ise kameralara yansıdı. İstanbul’da iki günden bu beri etkisini sürdüren lodos, hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan uçaklar zor anlar yaşadı. İnişe geçen çok sayıda uçak, lodos nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda kaldı. Lodosun etkisiyle bazı uçaklar da pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Tgrt
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