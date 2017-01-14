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Yağmalanıp yakılmıştı! O mağaza kapandı

Yağmalanıp yakılmıştı! O mağaza kapandı.27751
  • Giriş : 14.01.2017 / 17:55:00

Bağdat Caddesi'nde açılışı olay yaratan GS Store kapatıldı.

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Ezeli rakip Fenerbahçe'nin kalesi olarak bilinen Bağdat Caddesi'nde açılan GS Store'un zarar ettiği için kapatıldığı öğrenildi.

Galatasaray Kulübü'nün lisanslı ürünlerini satan mağaza, zarar ettiği için kapatıldı. 2012 yılının Aralık ayında açılan mağaza böylelikle 4 yıl faaliyet göstermiş oldu.

O mağaza kapandı Açılışı olay olmuş ve yakılmıştıBağdat Caddesi GS Store, 27 Nisan 2014'te Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı kişilerin saldırısına uğramış; dükkan kepenklerini kıran şahıslar içerideki ürünlere zarar vermiş ve yangın çıkarmıştı.

Mağazaya zarar verdikleri gerekçesiyle yakalanan 13 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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