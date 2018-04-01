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Yağmur aniden bastırdı, uçak otoyola indi!

Yağmur aniden bastırdı, uçak otoyola indi!.24669
  • Giriş : 01.04.2018 / 08:47:00

Kolombiya’da Cessna 172 tipi küçük bir uçak, otoyola zorunlu iniş yaptı.

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Otomatik Sallanan Beşik

Pilotun, Bogota’ya 74 kilometre kala sorunsuz bir şekilde yola indirmeyi başardığı uçakta ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sonrası sosyal medyaya ulaşan görüntülerde uçağın bir market önüne çekildiği ve güvenlik güçlerinin bölgeyi koruma altına aldığı yer aldı.

Kolombiya Sivil Havacılık İdaresi de olayla ilgili tahkikat başlatıldığını açıkladı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçen yıl yine Guaymaral askeri havalimanına inmek üzere Melgar kentinden havalanan küçük askeri uçak Bogota’ya yaklaştığı sırada dağa çarpmış ve kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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