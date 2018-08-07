Yahudiler askere gitmemek için eylem yaptı
İsrail karıştı. Aşırı ortodoks Yahudiler askere gitmek için kaydolmayı reddeden bir öğrencinin polis tarafından gözaltına alınmasını protesto etti. Çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.
İsrail'de aşırı ortadoks Yahudiler protesto eylemini Bnei Barak kentinde düzenledi. Aşırı ortodoks Yahudilere, İsrail polisi tazyikli suyla müdahale etti.
Atlı polislerin de müdahale ettiği protestolar sırasında bazı göstericiler yerlerde sürüklendi.
Aşırı ortodoks Yahudilerin din eğitimleri sırasında askerlik hizmetinden muaf olsalar da kayıt yaptırarak din eğitimi aldıklarını kanıtlamaları gerekiyor.
Benzer bir protesto geçtiğimiz hafta Kudüs'te yaşanmış, olaylarda 46 kişi gözaltına alınmış ve bir polis de yaralanmıştı.
NTV
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