Yakalanınca kendini savundu: Bir daha olmaz
İzmir'de üniversite öğrencisi genç kızı taciz eden şahıs, genç kızın elinden kurtulamadı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakalanarak polise teslim edilen tacizci ise kendini 'Bir daha olmaz' diyerek savundu. Görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi G. A., önceki akşam yolda yürüdüğü sırada bir erkeğin tacizine uğradı. Kız öğrenci yurdu önünde yaşanan olayda, üniversite öğrencisi kadın, kendisini taciz eden şahsı kovalamaya başladı. Tacizci kaçmaya çalışırken, çevredeki vatandaşların yardımıyla yakalandı.
Tacizci daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, üniversite öğrencisi kadın, kendisini taciz eden şahıs hakkında şikayette bulundu.
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